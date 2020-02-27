شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يسعى لزيادة أعداد الجماهير أمام «نهضة بركان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، تعديل لائحة الفريق، عقب العودة من المغرب وخوض لقاء الإياب أمام نهضة بركان فى دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، لرغبته فى زيادة مكافآت الفوز لتشجيع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة إعادة تصحيح الأوضاع داخل الفريق لإعادة المصرى مرة أخرى إلى أجواء المنافسة على المستويين المحلى والإفريقى، بعد فترة من تراجع النتائج مؤخرًا، ما تسبب فى رحيل إيهاب جلال وتولى «العشرى» المسؤولية. فيما تلقت إدارة النادى خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، تبلغها فيه بتعديل موعد مباراة الفريق مع نهضة بركان المغربى، فى ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقررت لجنة المسابقات بـ«كاف» تأخير المباراة لمدة 60 دقيقة، لتُقام فى تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، على استاد السويس الجديد، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا فى الثامنة مساء اليوم ذاته. وتبذل إدارة النادى محاولات أخيرة مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة، وذلك بعد تحفظ الإدارة على العدد الذى تحدد بحضور 1000 مشجع فقط، حيث طلبت زيادته لحاجة الفريق للمؤازرة الجماهيرية.

بينما بدأ عبدالظاهر السقا، نجم مصر الدولى السابق، ممارسة مهام عمله مديرًا للكرة ومديرًا رياضيًا للفريق، وذلك بعدما صدر قرار بذلك من مجلس إدارة النادى، برئاسة سمير حلبية، واجتمع مجلس الإدارة مع «السقا» للاتفاق حول الخطوط العريضة لعمله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع لتصوراته الكاملة وخطة عمله المستقبلية، وتوجه، أمس، إلى معسكر الفريق بالإسماعيلية للاجتماع بـ«العشرى»، وكذلك بأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق، بالإضافة إلى اجتماعه بلاعبى الفريق للشد من أزرهم قبل المباراة المهمة والمرتقبة مع نهضة بركان.