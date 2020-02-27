روما يتأهل الى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل مع جينت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
تأهل فريق روما الإيطالي الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي عقب التعادل أمام نظيره فريق جينت البلجيكي 1-1، في إياب دور الـ32 من البطولة، على أرضية ملعب " غيلامكو أرينا ".وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز فريق روما على ملعبه وبين جماهيره بنتيجة 1-0، ليتأهل الى دور الـ16 من البطولة بمجموع اللقائين بنتيجة 2-1.واستطاع فريق جينت أن يسجل هدف التقدم عن طريق، جوناثان دايفيد في الدقيقة " 25 " وذلك بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها دايفيد بلمسة واحدة في الشباك.وفي الدقيقة " 29 " سجل روما هدف التعادل عن طريق، جاستن كلويفرت بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة الى كلويفرت الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك ببراعة.
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