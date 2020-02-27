شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كارتيرون يتعرض لإغراءات كبيرة للرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رفض الرحيل عن الفريق الأبيض رغم الإغراءات الضخمة التي تلقاها "الخواجة".

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن كارتيرون تمسك بالبقاء في الزمالك موضحا أن المدرب معترف بفضل الزمالك عليه ويرفض الرحيل عن النادى الأبيض.

ويواجه الزمالك الترجى التونسى غدا الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وطالب الغندور جمهور الزمالك بعدم التعرض بالإساءة للمنافس مؤكدا أن مشجعى الفريق كانوا وسيظلوا دائما "ضهرا" لفريقهم موجها نصيحة لهم ألا يتقلدوا بالخارجين عن النص من أجل خروج المباراة إلى بر الأمان.

أكد الغندور أن فريقى الأهلى والزمالك كبارا ولا بد من التشجيع في حدود المعقول دون الخروج عن النص.