شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: دفعنا بلاعبي فريق الشباب بعدما وعدوني بالفوز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للنادي خلال جلسة عقدها مع لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي أنه سأل اللاعبين بالكامل قبل اتخاذ قرار مشاركتهم أنهم وعدوه بالفوز على الأهلي في المباراة.

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ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي غدا الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات وتصحيح الأخطاء مع لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس.

وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع الترجى التونسى عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسى فى مواجهة الترجى التونسى، وحضر الاجتماع من جانب الزمالك كل من أحمد زاهر المدير الإدارى ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة ممثلين عن النادى، ويرتدى أبناء ميت عقبة الزى الأبيض والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجى زيه الأحمر والأصفر، على أن يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالأجهزة الفنية، سواء للزمالك أو الترجى التونسى، فى الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.