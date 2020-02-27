شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك يملك ثقافة المكسب والخسارة وما بيقلبش الدنيا لما يتهزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نادى الزمالك و جمهوره معتاد على أن الكرة مكسب وخسارة موضحا أن الفريق الأبيض لم يقلب الدنيا ويثير القلق في حال الهزيمة.

وجه الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك رسائل مهمة لجمهور الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسى المقرر لها غدا الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وطالب الغندور جمهور الزمالك بعدم التعرض بالإساءة للمنافس مؤكدا أن مشجعى الفريق كانوا وسيظلوا دائما "ضهرا" لفريقهم موجها نصيحة لهم ألا يتقلدوا بالخارجين عن النص من أجل خروج المباراة إلى بر الأمان.

أكد الغندور أن فريقى الأهلى والزمالك كبارا ولا بد من التشجيع في حدود المعقول دون الخروج عن النص.