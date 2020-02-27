شكرا لقرائتكم 10 آلاف دولار للأهلى و7 للزمالك جوائز البطولة العربية للكرة الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للطائرة عن قيمة جوائز أصحاب المراكز الأولى فى البطوله العربيه التى حصل الأهلى على لقبها على حساب الزمالك باستاد القاهرة ، حيث حصل الأهلى صاحب المركز الأول على ١٠ آلاف دولار و الزمالك صاحب المركز الثانى على ٧ آلاف دولار و الاهلى البحرينى صاحب المركز الثالث على ٣ آلاف دولار.

كما حصل عبد الله عبد الله عبد السلام لاعب النادى الأهلى على لقب أفضل معد فى البطوله ألعربيه للأندية التى حصل عليها الأهلى بالفوز على الزمالك 3/0 ، بينما حصل أحمد صلاح لاعب الأهلى على أفضل لاعب فى البطوله مسجلا للنقاط . ، كما حصل محمد عادل لاعب الأهلى على أفضل لاعب مركز ٣ و رضا هيكل لاعب الزمالك أفضل لاعب مركز ٢ و زميله محمد محسن أفضل لاعب مركز ٣.

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلى بقيادة مديره الفتى محمد مصيلحى بلقب البطولة العربيه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3/ 0 فى النهائي على صالة إستاد القاهرة .

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تأهل الزمالك إلى دور الربع نهائى بتحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالدور الأول على كل منوادى موسى الأردنى 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1، وأخيرا السلام العمانى 3 /0.

تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1، أساريا الليبى 3 /0، وخيبل اليمنى 3 / 0.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.