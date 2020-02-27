شكرا لقرائتكم فيصل زيد: لا صحة لانتقال عمر السومة إلى الأهلى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفي فيصل زيد المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة حقيقة انتقال الدولي السوري عمر السومة إلى النادي الاهلى المصري ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة

وقال زيد فى تصريحات تليفزيونية عمر السومة من أهم لاعبي نادي أهلي جدة وهو مستمر معنا ولن نتخلي عنه بأى ثمن على الإطلاق وهو متعلق للغاية بجماهير الراقي".

وأضاف: "نتمني فى الفترة المقبلة تحسين نتائج الفريق فى دورى كأس الأمير محمد بن سلمان و نعاني خلال هذه الفترة من سوء نتائج" ، ومتمسكين بمعظم اللاعبين.

تحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، بشأن مشاركته أمام صن داونز في لقاء يوم السبت المقبل.

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وقال فايلر في المؤتمر الصحفي قبل لقاء صن داونز: "صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة إلى مباراة صن داونز، وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

وتابع: "لن أعلق على هزيمة الفريق بخماسية أمام صن داونز، فأنا لا أرغب بالتحدث في الماضي".

أضاف: "مدرب صن داونز يقول أن الأهلي مرشح للفوز، وأنا أؤكد أن الفريق قوي جدا، وفاز بالبطولة في السنوات الأخيرة، وحقق فوزا عريضا على الأهلي ومرشح للفوز باللقب".

فيما من المقرر أن يفتح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر أول 15 دقيقة من المران الرئيسي للفريق أمام وسائل الإعلام غدًا الجمعة؛ تنفيذا للوائح الاتحاد الإفريقي في بطولة دوري الأبطال ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة.