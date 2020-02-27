كورونا يطيح بمدرب إيطالي شهير

عزل نادي هونفيد المنافس في الدوري المجري الأول لكرة القدم، مدربه الإيطالي جوسيبي سانينو، كإجراء احترازي في ظل ظهور فيروس كورونا في إيطاليا مؤخرا.

وقال النادي المجري في بيان: "استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي كانت خطوة ضرورية، لأنهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس".

Advertisements

وأضاف البيان: "نادي هونفيد ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية والحد من انتشار الوباء. وكإجراء احترازي قررت الإدارة تعيين طاقم تدريب بديل من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي".

وقال النادي إن استيفان بيسونت سيتولى قيادة الفريق في مباراته المقبلة بعد غد السبت أمام ديوسجيوري في الدوري المحلي.

وتسبب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.