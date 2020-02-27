مرتضى منصور: حصلت بالقانون على حكم قضائي بإعادة مباراتنا! .. لو في راجل أخصم نقطة .. أنا شغلتي القانون

تعهد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للاعبيه،في مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس، بأنه لن يستطيع أي شخص خصم نقطة من فريقه بعد قراره بعدم مواجهة الأهلي في قمة الدوري الإثنين الماضي.

بعد أن أعلن إتحاد الكرة عن اعتبار الزمالك مهزومًا بنتيجة 2 - 0، في مباراته أمام الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري، بسبب عدم حضوره، إضافة إلى خصم 3 نقاط منه بعد انتهاء الموسم.

وقال رئيس الزمالك :" ستكون هناك مفاجأة يوم الأحد المقبل ستعرفونها في وقتها، ولا مخلوق يقدر يخصم أي نقطة، حصلت بالقانون على حكم قضائي بإعادة مباراتنا أمام المقاصة، ولكنا رفضنا الإعادة لأن فارق النقاط في هذا التوقيت كان كبيرا".

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وأضاف:" لو في راجل أخصم نقطة، أنا شغلتي القانون، وهناك قضاء مصري عادل".

وأكمل:" الدوري لا يزال في الملعب، ولا تلتفتوا لما يقال بأننا في المركز الخامس أو السادس، الأهلي لا يحقق الفوز في وجود تقنية الفيديو".

وطالب مرتضى منصور من لاعبيه في نهاية حديثه، تحقيق الفوز على الترجي غدا الجمعة، قبل السفر بطائرة خاصة إلى تونس لخوض مباراة الإياب.