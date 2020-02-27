حضر حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية ، اليوم إلى النادي الأهلى فى زيارة جديدة لناديه القديم ، من أجل خوض مباراة كرة خماسية ودية مع أساطير النادى الأهلي .
وحظى حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية باستقبال رائع من قبل أعضاء النادي الأهلي بمقره الرئيسي بالجزيرة.
وتوافد أعضاء النادي الأهلى الى حسام حسن لالتقاط الصور التذكارية معه، ورحب حسام حسن بالجميع، مؤكدا أن النادي الأهلى هو عشقه الأول والأخير.
وتعد زيارة حسام حسن اليوم للنادي الأهلي، الثانية له خلال فترة قليلة للغاية بعد أن كان ذهب وزار النادي قبل عدة أيام، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ظهوره باستمرار داخل القلعة الحمراء بالجزيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر إستقبال يليق بتاريخ التوأم .. «حسام وإبراهيم حسن» في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.