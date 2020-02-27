إستقبال يليق بتاريخ التوأم .. «حسام وإبراهيم حسن» في الأهلي

حضر حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية ، اليوم إلى النادي الأهلى فى زيارة جديدة لناديه القديم ، من أجل خوض مباراة كرة خماسية ودية مع أساطير النادى الأهلي .

وحظى حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية باستقبال رائع من قبل أعضاء النادي الأهلي بمقره الرئيسي بالجزيرة.

وتوافد أعضاء النادي الأهلى الى حسام حسن لالتقاط الصور التذكارية معه، ورحب حسام حسن بالجميع، مؤكدا أن النادي الأهلى هو عشقه الأول والأخير.

وتعد زيارة حسام حسن اليوم للنادي الأهلي، الثانية له خلال فترة قليلة للغاية بعد أن كان ذهب وزار النادي قبل عدة أيام، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ظهوره باستمرار داخل القلعة الحمراء بالجزيرة .