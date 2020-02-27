"تاس" تلغي عقوبة الايقاف أربع سنوات بحق السباح الايطالي مانييني

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الغت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" قرار الايقاف لاربع سنوات بحق السباح الايطالي فيليبو مانييني بطل العالم السابق مرتين في سباق 100 م حرة والمعتزل حاليا. وعللت المحكمة قرارها "بعدم وجود ادلة كافية بالاستنتاج بان فيليبو مانييني خرق القوانين العالمية لمكافحة المنشطات". وبعد صدور القرار مباشرة رد مانييني بقوله على حسابه على انستاغرام "لقد فزت. قامت تاس بتبرئتي تماما من اي اتهامات. لطالما كنت شخصا ورياضيا نظيفا". وكان الاتحاد الايطالي للسباحة اوقف مانييني لاربع سنوات لاستعمال او محاولة استعمال مواد منشطة. واعتزل مانييني (38 عاما) بطل العالم في سباق 100 م عامي 2005 و2008 في تشرين الاول/اكتوبر عام 2018، كما احرز البرونزية في دورة الالعاب الاولمبية في اثينا عام 2004 في سباق التتابع مع منتخب بلاده.

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