بوغاتشار يحرز المرحلة الخامسة في طواف الامارات

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احرز السلوفيني تادي بوغاتشار الخميس لقب المرحلة الخامسة من طواف الامارات الدولي للدراجات الهوائية في ظروف مثيرة بعد حسم المنافسة بين الثلاثة الاوائل بفارق سنتيمترات قليلة.

واهدى الدراج الشاب فريق الامارات فوزا صعبا للغاية بعدما قطع مسافة المرحلة الجبلية البالغة 162 كلم في ثلاث ساعات و48 دقيقة و53 ثانية، بفارق السرعة النهائية عن الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو وييتس.

وبدأت الاثارة مع بدء صعود جبل حفيت في مدينة العين حيث بقي بوغاتشار وويتس ولوتسينكو في المنافسة، قبل ان يحسم السلوفيني الصراع لصالحه بفارق سنتميترات قليلة.

واختلطت المشاعر بعد عبور خط النهاية بين فرحة بوغاتشار وحزن لوتسينكو الذي جلس على الارض محبطا بعدما احتفل للحظات عندما ظن انه الفائز.

وقال بوغاتشار (21 عاما) "لقد كان السباق مثيرا وقدمت في المنعطف الاخير كل ما عندي لكي احصل على سنتميترات قليلة لتحقيق الفوز".

وتابع:" الانتصار على ارض الامارات امر رائع لي وللفريق".

وعلى عكس المرحلة الثالثة التي شهدت ايضا الصعود الى جبل حفيت وفاز ييتس بلقبها بسهولة وبفارق دقيقة و3 ثوان عن بوغاتشار نفسه، اكتفى دراج فريق ميتشيليتون سكوت اليوم بالمركز الثالث وكان راضيا تماما بعدما بقي في الصدارة.

وحافظ ييتس على صدارة الترتيب بتوقيت 20 ساعة و35 و4 ثوان بفارق دقيقة وثانية واحدة عن بوغاشتار، ودقيقة و33 ثانية عن لوتسينكو.

وقال ييتس "كان السباق اشبه بموقعة، وأهنئ بوغاشتار فقد قاد بقوة واستحق الفوز"، مؤكدا انه وبمساعدة فريقه يستطيع الفوز في المرحلتين المتبقيتين من الطواف.

وتقام المرحلة السادسة الجمعة في ابوظبي لمسافة 160 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

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1-السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) 3.48.53 ساعات

2- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) التوقيت ذاته

3- البريطاني آدم ييتس (ميتشيليتون سكوت) التوقيت ذاته

4--الفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي جي) بفارق 4 ثوان

5-الروسي الينور زاكارين( بي ام سي) بفارق 7 ثوان

- الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1- البريطاني آدم ييتس (ميتشيليتون سكوت) 20.35:04 ساعة

2-السلوفيني تادي بوغاتشار (فريق الامارات) بفارق 1:01 دقيقة

3- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو (استانا) بفارق 1:33 دقيقة

4-الفرنسي دافيد غودو (غروباما-اف دي جي) بفارق 1:48 دقيقة

5-البولندي رافال مايكا (بورا-هانزغروهه) بفارق 2:11 دقيقة