العين يقلص الفارق مع شباب الأهلي إلى نقطتين

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ضيق العين الخناق على شباب الأهلي المتصدر وقلص الفارق معه موقتا الى نقطتين، بعد فوزه الكبير على مضيفه حتا 3-صفر الخميس في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل بندر الاحبابي (50) وجمال معروف (68 و88) اهداف العين.

وعزز العين موقعه في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، واصبح على بعد نقطتين من شباب الأهلي الذي يحل ضيفا على بني ياس الجمعة في ختام المرحلة.

وقال البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين "من اجل البقاء في المنافسة على اللقب، ينبغي علينا عدم خسارة أي نقطة وانتظار تعثر شباب الأهلي واذا حدث ذلك سنعتلي الصدارة".

واعترف ايمانويل ان "مهمة العين لم تكن سهلة رغم الفوز الكبير، حيث بدأ حتا المباراة بشكل جيد وكان قريبا من التسجيل لولا ان تسديدة احد لاعبيه اصابت عارضة المرمى".

كما تقدم الشارقة حامل اللقب الى المركز الثالث موقتا، بتخطيه مضيفه الوصل بهدفين لريان مينديز مهاجم الرأس الأخضر (13 من ركلة جزاء و15) مقابل هدف لوليد درويش (85).

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ورفع الشارقة رصيده الى 31 نقطة مقابل 23 للوصل الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعبه علي صالح.

واوقف النصر سلسلة انتصارات الوحدة المتوالية عندما هزمه بثلاثة اهداف نظيفة سجلها محمد العكبري (19) والاسباني الفارو نيغريدو(44) وبراندلي كواسي من كوراساو (51). وطرد طحنون الزعابي من الوحدة (85).

وكان الوحدة يأمل بتحقيق فوزه السادس على التوالي للاستمرار في المنافسة على اللقب، لكن التعثر قلص حظوظه بعدما توقف رصيده في المركز الخامس عند 29 نقطة، وبقي النصر سابعا وله 27 نقطة.

وفاز الظفرة على ضيفه عجمان بهدفين للبرازيلي جواو بيدرو (8 و74) مقابل هدف لمواطنه فاندر فييرا (19).

ويلعب الجمعة ايضا، الجزيرة مع خورفكان، والفجيرة مع الاتحاد كلباء.