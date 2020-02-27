المغرب وتونس ومصر والسنغال إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب

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تأهلت منتخبات المغرب وتونس ومصر والسنغال إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم، المقامة في السعودية.

وحجزت تونس مقعدها في الدور نصف النهائي بعد فوزها على الجزائر بهدفين دون رد، خلال مواجهتهما التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتقدم المنتخب التونسي مبكرا بهدف حمل توقيع اللاعب شهاب العبيدي بعد مرور 12 دقيقة من صافرة انطلاق المباراة، وعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ بواسطة اللاعب يانيس الصغير في الدقيقة 59 من زمن وأحداث اللقاء.

ونجحت المغرب في التأهل بعد تخطيها عقبة ليبيا بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الرياض.

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وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح ، التي منحت المغرب بطاقة التأهل بالفوز 9 - 8 .

وبلغ منتخب مصر الدور نصف النهائي بفوزها على منتخب العراق بهدف دون رد.

وهدف المباراة الوحيد اللاعب محمود عبد المحسن في الدقيقة 77.

كما تأهلت السنغال إلى الدور نصف النهائي بفوزها الكاسح على المنتخب البحريني بخمسة أهداف نظيفة.