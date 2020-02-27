شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك في رابع جولات المرحلة النهائية في دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الخميس، مواجهات قوية في إطار الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 ، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من، الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 32/22 وسبورتنج على البنك الأهلى بنتيجة 32 /28 وتعادل طلائع الجيش مع سموحة 24/24 و الزمالك على الأوليمبى بنتيجة 38 /25 .

وشهدت الجولة الماضية فوز الأهلى على البنك الأهلى 31 / 26 و خسارة الزمالك من طلائع الجيش 27 / 26 .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

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ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين قبل الماضى علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.