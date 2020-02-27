شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبون يمثلون مصر في نهائي الرجال بكأس العالم الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل 3 لاعبين من المنتخب الوطني لرجال الخماسي الحديث إلى نهائي بطولة كأس العالم والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

ونجح إسلام حامد وأحمد الجندي ومهند شعبان لاعبي المنتخب الوطني في التأهل إلى نهائي منافسات الرجال بعد تواجدهم ضمن قائمة الـ36 لاعب المتأهلين لهذا الدور. واحتل مهند شعبان المركز الـ16 بمجموع نقاط 1143 فيما جاء إسلام حامد في المركز الـ22 بمجموع نقاط 1161 وأحمد الجندي المركز الـ24 بمجموع نقاط 1159.

وتصدر الإسباني أليكس هيريديا الترتيب بمجموع نقاط 1162 فيما جاء الأيرلندي أرثر لاينجان في المركز الثاني بمجموع نقاط 1155 وفي المركز الثالث الألماني كريستيان زيليكينس بمجموع نقاط 1152.

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وتقام منافسات النهائي للرجال يوم السبت المقبل ،بينما تلعب غداً الجمعة منافسات النهائي للسيدات ويمثل مصر في هذا الدور سلمى أيمن.

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏