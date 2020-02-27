شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا خسر نقطتين أمام القناة.. والتأهل للممتاز هدفنا الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكان سيراميكا كليوباترا تعادل مع القناة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة السادسة عشر من مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، بعدما استقبل هدفا في الدقيقة 93.

وقال المدير الفني هيثم شعبان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا اليوم: "واجهنا فريق قوي للغاية، وكان من الوارد أن تنتهي المباراة بالتعادل، عدنا إلى شخصيتنا في هذه المباراة، وسيطرنا على 80% من أوقات المباراة، ونتمنى الحفاظ على تلك الشخصية، لأنها هي التي ستقودنا نحو تحقيق حلم الصعود".

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وأرف هيثم شعبان قائلا: "الدوري صعب للغاية، ولا يزال طويلا، شخصيتنا هي التي ستضنع الفارق معنا، انتهاء الدور الأول بفارق ثماني نقاط لصالحنا، جعل الجميع يأمل في حسمنا للتأهل بشكل سريع، ولكن كنا نعرف أن الدوري طويل وصعب، وسوف نقاتل لتحقيق هدفنا بالصعود الموسم الجاري".

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة ، برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن كل من فرق الداخلية وبتروجت، واللذان يتبقا لهما مباراة مؤجلة لكل فريق ضد الترسانة والزرقا على التوالي.