فايلر يستبعد عاشور وإكرامي من مواجهة صن داونز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي لاعبا الفريق الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاء قرار فايلر باستبعاد الثنائي لوجهة نظر فنية، حيث سيخوضان تدريبات تأهيلية صباح غد الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى سبق وقرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المنتظر ، أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

وواصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .