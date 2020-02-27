شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستبعد عاشور وإكرامي من مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
وجاء قرار فايلر باستبعاد الثنائي لوجهة نظر فنية، حيث سيخوضان تدريبات تأهيلية صباح غد الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
ومن المقرر أن تطير بعثة النادي الأهلى إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد المقبل من أجل ملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المنتظر ، أن يستضيف الأهلي نظيره صن داونز في استاد القاهرة، في تمام السادسة مساء السبت، في لقاء الذهاب وسط حضور 30 ألف من مشجعي النادي الأهلي، بينما يقام لقاء الإياب في الثالثة عصر يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.
وواصل فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر تدريباتة على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة أستعدادا لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى في بطولة دورى أبطال أفريقيا .
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