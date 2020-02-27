الشعباني.. مدرب أعاد تشيد دولة الترجي في قلب أدغال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

معين الشعباني الرجل الثلاثيني، الذي بات على بعد خطوات من حفر اسمه بأحرف من نور في سجلات الأميرة السمراء "دوري أبطال أفريقيا"، يتهيأ لنزال جديد يقرمه أكثر من هدفه الذي حققه في أخر موسمين على التوالي بالتتويج بلقب دوري الأبطال.

بقلب ينبض بحب الترجي كلاعب سابق ومدرب حالي للفريق، يقف في المنطقة المخصصة للقيادة الفنية بأعين تعلوها ثقة تحتاج لسنوات لاكتسابها، لكنه في أقل من سنوات استطاع نقش اسمه في أدغال افريقيا التي ظلت مستعصية على فريق باب سويقة لسنوات ثقال على جماهير النادي التونسي.

وقفته المعتادة خلف الخطوط ملوحًا بإشارات للاعبيه في جميع المباريات لا تصبح هباء منثورا ففي كل مباراة سواء في رادس او خارج الديار تكون تلك الإشارات كضوء أخضر لفريقه للفوز، ليتمكن من كسر رقم الأهلي القياسي بعدما وصل الفريق التونسي إلى الفوز رقم 20 على التوالي دون هزيمة بدوري أبطال أفريقيا.

"ترجي يا دولة"، ذلك الشعار الذي يردده جماهير الفريق التونسي، استوطن بداخلهم لسنوات رغم أن الانجازات لم تكن بحجم قوة الشعار، لكن الآن مع معين الشعباني الترجي اعاد تشكيل أركان دولته في أدغال أفريقيا.

صاحب الـ 38 لم يكن لاعبا ذائع الصيت في تونس، فتجربته في الملاعب لم تستمر طويلا حيث بدأ كمدافع مع فريق الترجي 1998 حتى 2008، كما يملك تجربة في الدوري التركي لموسم واحد.

بعد العودة من تونس استقر به المقام مع فريق حمام الأنف لمدة موسم واحد، وخرج مجددا في تجربة احتراف في السعودية مع فريق القادسية وذلك في موسم 2010-2011، ثم عاد لحمام الأنف حتى أعلن اعتزاله في موسم 2013-2014.

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مع بلوغه سن الـ 33 خاص معين الشعباني أول تجربة تدريبة له مع فريق حمام الأنف كمساعد لكنه بعد عام واحد صعد لمنصب المدير الفني للفريق.

تدرجه مع فريق حمام الأنف لم يجعله متمسك بالبقاء كمدرب للفريق، لكنه قرر العودة خطوة للوراء والعمل كمساعد مرة أخرى لكن هذه المرة مع الترجي تحت قيادة فوزي البنزرتي وعمار سويح وخالد بن يحيى لمدة عامين.

النقلة التاريخية لمعين الشعباني كمدرب جاءت في بداية عام 2018، فبعدما قررت إدارة الترجي التونسي إقالة خالد بن يحيى، تولى هو تدريب الفريق وتمكن من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر 2018 على حساب الأهلي.

وواصل الشعباني انجازاته بالتواجد رفقة الترجي في مونديال الأندية 2018 بالإمارات، ليتواجد للموسم الثاني على التوالي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والفوز على الوداد المغربي والذهاب مجددا إلى كأس العالم للأندية.

وقاد معين الشعباني فريق الترجي في 73 مباراة حتى الآن، فاز خلالها في 50 مباراة وتعادل في 13 مواجهة بينما خسر الفريق التونسي مع في 10 مباريات.

المدرب الشاب حقق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي في نسختين هذا على الصعيد القاري، أما الصعيد المحلي فقد فاز بلقب وحيد للدوري ومثله للسوبر التونسي.