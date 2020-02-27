منتخب مصر للشباب يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى لنصف نهائى بطولة كأس العرب تحت 20 سنة المقامة حاليا بالسعودية، عقب الفوز على العراق بهدف نظيف فى مباراة ربع نهائى التى اقيمت اليوم /الخميس/ على استاد الأمير محمد بن فهد. وأحرز هدف المنتخب الوطنى محمود صابر عبد المحسن فى الدقيقة 71. ويواجه المنتخب الوطنى نظيره السنغالى يوم الاثنين المقبل فى نصف النهائى البطولة .

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