كرة طائرة.. الأهلي بطلاً للعرب للمرة السابعة على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج الأهلي بالبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وحسم الاهلي المباراة النهائية لصالحه بعد فوزه على الزمالك غريمه التقليدي في المباراة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وسيطر الأهلي على المباراة منذ البداية، حيث حسم لاعبوه الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-16، وواصلوا تفوقهم في الشوط الثاني وحسموه بنتيجة 25-15، ليتقدم الفريق الاحمر في المباراة بنتيجة 2-0 في عدد الأشواط.

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وبالرغم من تفوق الفريق الاحمر في الشوط الثالث منذ البداية حتى النتيجة 16-10، لكن لاعبي الزمالك نجحوا في إدراك التعادل والعودة للمباراة عند النتيجة 19-19، واستمر التعادل بين الفريقين عند النقطة 22-22، قبل أن ينجح أحمد صلاح في إحراز ثلاث نقاط متتالية بفضل إرساله الساحق ليمنح فريقه الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-25، ليفوز الأهلي بالمباراة بنتيجة 3-0.

وتعد هذه المواجهة، هي الثانية بين الاهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية، حيث ألتقيا من قبل في نهائي 2001 بالأردن، وفاز الفريق الاحمر باللقب بعد تغلبه بالمباراة بنتيجة 3-1.

ويعد هذا اللقب هو السابع في مشواره الأهلي خلال مشاركاته بالبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة، وبهذا يتساوى مع الصفاقسي صاحب نفس الرصيد، ليصبح الفريقان الأكثر تتويجا باللقب العربي.