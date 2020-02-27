مدرب الترجي: سنصحح أخطاء السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي لكرة القدم، إن مباراتهم أمام الزمالك لن تكون مثل التي جمعتهما الأسبوع الماضي بكأس السوبر الأفريقي.

الترجي يحل ضيفًا على نظيره الزمالك مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا، بينما كان الزمالك قد فاز بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات السوبر الأفريقي منتصف شهر فبراير الجاري.

تراوي، قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"لكل مباراة ظروفها ونحن كجهاز فني ولاعبون نحاول الخروج بطريقة إيجابية من المباراة واللعب بصورة جيدة في مصر وإحنا ومصر دائمًا أخوة".

وشدد المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، أن فريقه سيحاول تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها في مباراة السوبر، مشيرًا إلى إنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الزمالك.

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واسترسل مدرب الترجي:"الزمالك فاز بالسوبر الأفريقي والمقابلة كانت مباراة واحدة والزمالك دخل المباراة بثقة وفاز بها، تعلمنا الدرس وسنكون أكثر تركيزًا وحضور ذهني ونحقق نتيجة إيجابية تسهل مباراة العودة".

وأضاف مدرب الفريق التونسي:"لكل لاعب وزنه بالفريق وسنحاول التعامل وفقًا لظروف المباريات التي يكون بها تحديًا كبيرًا، الزمالك فريق كبير وله وزنه في أفريقيا وكذلك الترجي ولدينا ثقة في لاعبينا ولنا بصمة تاريخية في البطولة وسندافع عن اللقب بكل قوة ونجهز لاعبينا كما يلزم ولقب البطولة هدفنا الأساسي".

وأتم حديثه بالتشديد على احترامه للزمالك في الملعب فهو فريق كبير ولم يخرج أي مسؤول من فريقه التونسي ليقول إنه فريق سهلاً:"الزمالك خصم محترم وهناك كلام يُقال خارج الملعب لا علاقة لنا به".

ومن جانبه، قال عبد الرحمن مزياد، لاعب فريق الترجي التونسي، إنه انتقل حديثًا لصفوف فريقع ويتمنى أن يكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعن استعدادهم لمباراة الزمالك قال مزياد:"معنا مدرب جيد وطوينا صفحة السوبر وهناك مباراة ذهاب والإياب وسنحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله".