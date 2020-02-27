مرتضى منصور يسمح لجماهير الترجي بحضور لقاء الزمالك بدون تذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استقبل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفد الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، وذلك على هامش الدعوة المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسؤولي الفريق التونسي

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء غدا الجمعة، في لقاء سيحتضنه ملعب القاهرة، بذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان مرتضى منصور، على رأس مستقبلي فريق الترجي التونسي، ورحب بوفد الفريق الضيف المكون من حمدي المؤدب رئيس النادي، والأعضاء منصف بن يحيى ومنذر يدعس، وخالد الفراتي وحميدة كشك ولحمي عمارا.

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وقال منصور على هامش استقباله لوفد الترجي، إنه أعطى أوامر بالسماح لجماهير الفريق التونسي بالتواجد في ملعب القاهرة بدون تذاكر لمشاهدة اللقاء.

وأكد رئيس الزمالك، أن الجماهير التونسية الآن تتواجد في بلدها الثاني، لافتاً أن فرجاني ساسي لاعب الفريق مثال للسفير المثالي لتونس في مصر، ويحظى بحب الجميع.

وأتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواجهة فريق الزمالك أمام الترجي، متمنيا أن يخرج اللقاء بصورة تليق بالفريقين.