تذكرتي: بيع 25 ألف تذكرة لمباراة الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلنت منصة تذكرتي اليوم الخميس بيع ٢٥ ألف تذكرة من أصل 30 ألف تذكرة وافقت الجهات الأمنية بهم لجماهير مباراة مباراة الزمالك والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجي في السادسة من مساء يوم غد الجمعة ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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قال مسئولو شركة تذكرتي، برئاسة منتصر النبراوي، إن نظام العمل الخاص بتذكرتي لحجز التذاكر و عمل بطاقة المشجع Fan Id لم يتعطل بل يعمل بصورته الطبيعية.

وأشار النبراوي، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن ماحدث جاء بعد موافقة الجهات الأمنية على طبع ٣٠ ألف تذكرة لمباراة الزمالك أمام الترجي التونسي و٣٠ ألف مشجع في مباراة الأهلي وصن داونز بدور الـ ٨ لدوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى طرح تذاكر لحفلات غنائية داخل مصر تسبب في ضغط فقط على السيستم دون اَي تعطل.

وتوكد شركة تذكرتي لجميع مستخدمي النظام إنها تعمل على تسهيل مهمة الراغبين في الحصول على التذاكر و استخراج الـ Fan id وتحديث برامجها أولا بأول .