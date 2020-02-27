رولا ماهر تحقق فضية بطولة القاهرة لألعاب القوى

حققت رولا ماهر لاعبة نادي الزهور الميدالية الفضية في سباق التتابع 4*400م خلال مشاركتها في بطولة منطقة القاهرة لمنافسات ألعاب القوى والتي اختتمت مؤخرا بالمركز الأوليمبي في المعادي .

كما نجحت رولا في الفوز بالميدالية البرونزية في سباق 400 م عدو درجة أولى .

في بطولة منطقة القاهرة لمنافسات ألعاب القوى والتي اختتمت مؤخرا بالمركز الأوليمبي في المعادي .كما نجحت رولا في الفوز بالميدالية البرونزية في سباق 400 م عدو درجة أولى .

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