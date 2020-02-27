خطبة حماسية لرونالدو في مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

عاني يوفنتوس في مباراة أمس الأربعاء أمام ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بهدف نظيف سجله في مباراة أقيمت في ملعب الأضواء، وسجل الهدف لوكاس توسارت في الدقيقة 31.
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ستقام على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري حيث سيحتاج للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل تأمين الصعود إلى دور الثمانية ببطولة.
وينبغي على "البيانكونيري" المخاطرة في مباراة العودة التي
مباراة الذهاب افتقد يوفنتوس فيها الرغبة والحماس على الرغم من قوة قائمة يوفنتوس التي ضم نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي وباولو ديبالا.
وجاء في صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أن الدولي البرتغالي صاحب الـ 35 عامًا أخذ في شد أزر زملائه بعد المباراة وقد فعل ذلك في نهاية الشوط الأول.
يحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 60 نقطة بعد لعب 25 مباراة في المسابقة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، أما في المرتبة الثالثة يأتي إنتر ميلان برصيد 54 نقطة.
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