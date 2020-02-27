خطبة حماسية لرونالدو في مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

عاني يوفنتوس في مباراة أمس الأربعاء أمام ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر بهدف نظيف سجله في مباراة أقيمت في ملعب الأضواء، وسجل الهدف لوكاس توسارت في الدقيقة 31.

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وينبغي على "البيانكونيري" المخاطرة في مباراة العودة التي