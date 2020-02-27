النصر يتعادل مع الاهلى في كلاسيكو الدوري السعودي

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق النصر السعودي أمام نظيره فريق أهلى جدة بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس

افتتح أهداف اللقاء لاعب النصر بيتروس ماتيوس بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة ٣٢ من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة ٤٣ أحرز عمر السومة هدف التقدم الثانى للأهلى من ركلة جزاء.

أحرز ثنائية النصر جوليانو فيكتور في الدقيقتين ٥٨، ٦٦ من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل نادى النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة في حين يأتي نادي أهلى جدة في المركز الثالت برصيد ٣٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.



دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.افتتح أهداف اللقاء لاعب النصر بيتروس ماتيوس بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة ٣٢ من زمن اللقاء.وفي الدقيقة ٤٣ أحرز عمر السومة هدف التقدم الثانى للأهلى من ركلة جزاء.أحرز ثنائية النصر جوليانو فيكتور في الدقيقتين ٥٨، ٦٦ من زمن اللقاء.بهذه النتيجة يحتل نادى النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٤ نقطة في حين يأتي نادي أهلى جدة في المركز الثالت برصيد ٣٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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