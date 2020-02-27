مصر تتصدر منافسات الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

اختتمت منافسات السلاح للدور قبل النهائي رجال لكأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس، وتصبح النتائج على النحو التالى : ‏

فى المجموعة الاولى تصدر الاسبانى الكيس هريديا المركز الأول بمجموع نقاط 557 ، فيما جاء فى الصينى جيهاو هان فى المركز الثاني بمجموع نقاط 550 ، كما احتل المركز الثالث الالمانى كريستان زيليكنس بمجموع نقاط 534 .

وجاء شريف نظير لاعب المنتخب المصرى فى المركز السادس عشر بمجموع نقاط 494 ، واحتل على الدين شريف لاعب المنتخب المصرى المركزالثاث والعشرين بمجموع نقاط 480.

وفى المجموعة الثانية تصدر المصرى

مهند شعبان المركز الأول بمجموع نقاط 540، فيما جاء فى المركز الثاني جوستيناس كيندريس بمجموع نقاط 526، كما احتل المركز الثالث النمساوى جوستاف جوستينو بمجموع نقاط 522 .وجاء لاعب المنتخب المصرى شريف رشاد فى المركز الثامن عشر بمجموع نقاط 484 ، وفى المجموعة الثالثة تصدر المصرى اسلام حامد المركز الأول بمجموع نقاط 578، فيما جاء فى المركز الثاني التركى أردا سيلك بمجموع نقاط 549 ، كما احتل المركز الثالث البريطانى مايلس بلاج بمجموع نقاط 538.وجاء لاعب المنتخب الوطني أحمد اسامة الجندى فى المركز الرابع بمجموع نقاط 531.الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏