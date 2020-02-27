شاهد .. الإصابات تطارد الترجي قبل موقعة الزمالك..وقلق جماهيري تونسي

يعانى فريق الترجي من لعنة الإصابات قبل لقاء الزمالك غدا الجمعة ، في السادسة مساء بستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

حيث يغيب الثلاثي المميز، المهاجم القناص الدولي طه ياسين الخنيسي لإصابته بالتواء في كاحل القدم، وسامح الدربالي الظهير الايمن، وعبد القادر بدران المدافع الجزائري الذى كان يعاني قبل مايزيد عن اسبوعين من شد بالعضلة الضامة.

وعاد لصفوف فريق باب سويقة، كل من الليبي حمدو الهوني وماهر بالصغير، بعدما تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به قبل بداية مباراة حمام الأنف الأخيرة في الجولة السادسة عشر للدوري التونسي.

كما انضم الوافد الجديد الجزائري عبد الرحمن مزيان عقب مشاركته أمام حمام الأنف ،بعدما تخطى الفحوصات البدنية.

واختار معين الشعباني المدير الفني للترجي 22 لاعبا لموقعة الزمالك غدا وهم: في حراسة المرمى: معز بن شريفية - رامي الجريدي - صدقي الدبشي

والدفاع: إيهاب المباركي - محمد أمين المسكيني - إلياس الشتي - حسين الربيع - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - محمد

علي اليعقوبي - محمد أمين توقاي ، والوسط: فوسيني كوليبالي - فادي بن شوق - محمد علي بن رمضان - عبد الروؤف بن غيت - كوامي بونسو ، والهجوم: بلال بن ساحة - حمدو الهوني - ماهر بالصغير - إبراهيم واتارا - عبد الرحمن مزيان - محمد علي بن حمودة.

وكان الترجي قد تغلب على فريق حمام الأنف، بهدف دون رد، الأحد الماضي ،في إطار منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري التونسي.

أحرز هدف الترجي اليتيم، محمد علي بن رمضان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وخرجت جماهير الترجي غير راضية على أداء فريقها خاصة أن حمام الانف في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة من مجموع 14 فريقا تمثل الدوري الممتاز التونسي.

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ويقبع في مؤخرة الجدول" المقعد الـ14" بعد الجولة السادسة عشر نجم المتلوي بـ10 نقاط فقط، وجاء الأداء امام الزمالك

وفي البطولة المحلية- رغم الفوز والعزف منفردا على قمة الدوري هناك ليثير حالة من القلق التي تساور الجماهير الترجيه بسبب الأداء المتواضع محليا وأفريقيا مؤخرا،والخوف من استمرار مسلسل الهزائم امام الزمالك والإبتعاد عن البطولات القارية.

ورفع الترجي رصيده بعد الفوز على حمام الأنف الى 44 نقطة متصدرا لجدول بطولة الدوري التونسي يليه الصفاقسي برصيد 34 والثالث اتحاد المنيستيري 31 والأفريقي 27 والملعب التونسي نفس الرصيد 27 بينما يأتي النجم الساحلي سادسا برصيد 26 نقطة.

وتنظر جماهير الترجي للقاء الغد والعودة يوم 6 مارس المقبل بستاد رادس بالعاصمة التونسية ثأرا بعد أن لقن الابيض منافسه الترجي درسا وتغلب بثلاثية مقابل هدف على كأس السوبر الافريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير الجاري وحصد السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

وتحلم جماهير باب سويقة بتخطى الزمالك والتأهل لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا وحصد اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي ، تعويضا عن ضياع السوبر الأفريقي الذى يمثل للجماهير الترجية تحدى كبير وكنزا غاليا، لغيابه عن دخول دولاب بطولات الترجي منذ عام 1995 والفوز على موتيما بيمبي بطل الكونغو الديمقراطية 3- صفر بستاد الأسكندرية.

ورغم فوز الترجي ببطولة افريقيا للأندية الابطال مرتين متتاليتين 2018 و2019 الا انه فشل في حصد السوبر الافريقي الموسمين الماضيين امام الرجاء المغربي والزمالك المصري.

المباراة الأخيرة للترجي ..

