المدير النتفيذي لوزارة الرياضة يحضر مراسم التتويج بالبطولة العربية للطائرة

تويج الأهلي بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية رقم 32 للكرة الطائرة ، بعدما فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 0 في المباراة النهائية والتي جمعت الفريقين على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي .

وتوج الأهلي بكأس المركز الأول في حين جاء الزمالك في المركز الثاني وجاء

الأهلي البحريني في المركز الثالث.حضر مراسم التتويج اللواء محمد نور المدير التنفيذي لوزاراة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور اشرف صبحي و أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة والدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقته الجديدة وأعضاء مجلس الاتحاد وأحمد عادل عبدالمنعم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك .واختتمت اليوم منافسات البطولة والتي شهدت مشاركة 17 فريقا والتى نظمها الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ، بعد أن نجح الاتحاد فى الاتفاق مع هيئة ستاد القاهرة على اللعب على ملعب الصالة "2" بالأستاد ، وإنتهاء دور صالة نادى المقاولون العرب التى خاض عليها فرق المجموعتين الثانية والرابعة مباريات الأدوار التمهيدية.