النصر يخطف نقطة من “عمر السومة” في قمة الدوري السعودي

انتهي كلاسيكو الكرة السعودية المثير بين فريق النصر وضيفه الأهلي بالتعادل الإيجابي 2-2، مساء اليوم الخميس 27-2-2020 على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، فى قمة الجولة الـ20 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وبتعادل الفريقين وصل العالمي الى النقطة 42 فى المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال، بينما وصل الأهلي الى النقطة 34 فى المركر الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة رابع الترتيب.

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وباغت أهلي جدة فريق النصر وسجل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة عن طريق كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، حولها عمر السومة برأسية ارتطمت في كتف لاعب النصر “بيتروس” لتغير اتجاهها وتعانق شباك براد جونز.

وفى الدقيقة 40 أضاف النجم السوري “عمر السومة” الهدف الثاني من علامة الجزاء بتصويبة مذهلة في المقص الأيمن.

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ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع الراقي ان يقلص النتيجة فى الدقيقة 59 بهدف رائع عن طريق اللاعب البرازيلي “جوليانو فيكتور دي بالولا”، جاء الهدف بتمريرة رأسية عظيمة من “عبد الرزاق حمدالله” داخل منطقة الجزاء وجدت جوليانو الذي قابلها بلمسة واحدة بالقدم اليمنى على يمين حارس الأهلي “المسيليم”.

كثف النصر من هجماته بغية تسجيل هدف التعادل، وتلقى سلطان الغنام تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 62، ليسدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع، فيما سدد حمدالله كرة ضعيفة في الدقيقة 64 تصدى لها المسيليم بسهولة.

وكاد حمدالله أن يحرز التعادل في الدقيقة 65، حينما انطلق حمدالله من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء، وسدد قذيفة رائعة أبعدها المسيليم بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وفى الدقيقة 69 استطاع العالمي ان يُعدل النتيجة 2-2، عن طريق نفس اللاعب “جوليانو”، بعد ان حول عرضية من نور الدين أمرابط من ركنية، على القائم القريب، برأسه في الزاوية الضيقة للحارس المسيليم.

وبينما شدد النصر من هجماته بحثاً عن هدف الفوز، كاد الأهلي أن يخطف النقاط الثلاث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث تلقى السومه تمريرة أمامية لينفرد بالمرمى، مستغلاً المساحات الخالية في دفاع الفريق المضيف، ليسدد من على حدود المنطقة، غير أن جونز خرج من مرماه في الوقت المناسب ليتصدى للكرة ويبعدها لركنية لم تستغل، وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2/2.