أهداف مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي

انتهي كلاسيكو الكرة السعودية المثير بين فريق النصر وضيفه الأهلي بالتعادل الإيجابي 2-2، مساء اليوم الخميس 27-2-2020 على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، لحساب الجولة الـ20 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وبتعادل الفريقين وصل العالمي الى النقطة 42 فى المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال، بينما وصل الأهلي الى النقطة 34 فى المركر الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة رابع الترتيب.

وباغت أهلي جدة فريق النصر وسجل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة عن طريق كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، حولها عمر السومة برأسية ارتطمت في كتف لاعب النصر “بيتروس” لتغير اتجاهها وتعانق شباك براد جونز.

وفى الدقيقة 40 أضاف النجم السوري “عمر السومة” الهدف الثاني من علامة الجزاء بتصويبة مذهلة في المقص الأيمن.

ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع الراقي ان يقلص النتيجة فى الدقيقة 59 بهدف رائع عن طريق اللاعب البرازيلي “جوليانو فيكتور دي بالولا”، جاء الهدف بتمريرة رأسية عظيمة من “عبد الرزاق حمدالله” داخل منطقة الجزاء وجدت جوليانو الذي قابلها بلمسة واحدة بالقدم اليمنى على يمين حارس الأهلي “المسيليم”.

Advertisements

وفى الدقيقة 69 استطاع العالمي ان يُعدل النتيجة 2-2، عن طريق نفس اللاعب “جوليانو”، بعد ان حول عرضية من نور الدين أمرابط من ركنية، على القائم القريب، برأسه في الزاوية الضيقة للحارس المسيليم.

شاهد اهداف مباراة النصر والأهلي فى الدوري السعودي اليوم..

هدف الاهلي الاول

هدف الاهلي الثاني

هدف النصر الاول

هدف النصر الثاني