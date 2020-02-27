الهلال يضغط عل النصر بهدف سالم الدوسري أمام التعاون

عزز الهلال السعودي صدارته “لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“، بعدما تغلب على مضيفه التعاون بهدف دون رد، سجله اللاعب المتألق “سالم الدوسري”، اليوم الخميس 27-2-2020، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري.

ورفع الهلال رصيده الى النقطة 47 فى الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه فريق النصر قبل لقاءه مساء اليوم امام الأهلي فى قمة الجولة، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 29 فى المركز السادس.

ولم يتذوق “الزعيم” طعم الخسارة في اخر 14 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات، فمنذ خسارته امام “مونتيري” في كأس العالم للأندية في ديسمبر العام الماضي، حقق الفريق 11 فوز وتعادل في 3 لقاءات.

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بداية متقاربة..

بمرور الوقت، بدأ التعاون مبادلة الهلال الهجمات، وسدد فهد الرشيدي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11، لكن عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال أمسك الهلال بسهولة.

وأضاع ريكاردو ماتشادو فرصة أخرى للتعاون في الدقيقة 13، بعدما تابع ركلة حرة من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس لكنها لم تكن متقنة، لتخرج إلى ركلة مرمى.

وجاءت الدقيقة 16 لتشهد تسجيل الهلال هدف التقدم عن طريق سالم الدوسري، حيث تبادل محمد كنو الكرة مع سلمان الفرج، لينفرد على إثرها بالمرمى، لكن دوس أنجوس، الذي خرج من مرماه لملاقاته، تصدى للكرة بنجاح لكنها تهيأت أمام صالح الشهري، الذي طالت منه لتصل في النهاية للدوسري، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك الخالية.

وتوقفت المباراة لبعض الوقت بسبب تأكد حكم المباراة من صحة الهدف عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أثبتت عدم وقوع كنو في مصيدة التسلل، عندما تسلم الكرة.

وكاد التعاون أن يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 22، عندما مرر محمد السهلاوي الكرو إلى نيلدو بيترولينا، الخالي من الرقابة، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة لكن الكرة اصطدمت في محمد البريك مدافع الهلال، لتغير الكرة اتجاهها ويبعدها المعيوف بقبضة يده إلى ركنية لم تسفر عن شيء.

ورد الهلال بهجمة سريعة في الدقيقة 24 انتهت بتمريرة عرضية من الناحية اليمنى إلى سالم الدوسري الذي عجز عن تهيئة الكرة لنفسه لتصل سهلة في يد حارس التعاون.

كثف التعاون من هجماته مستغلاً تراجع الهلال للدفاع واعتماده على سلاح الهجمات المرتدة، حيث سدد السهلاوي من داخل المنطقة في الدقيقة 26، لكن المعيوف أبعد الكرة لركنية.

وأهدر أحمد عسيري فرصة أخرى للتعاون في الدقيقة 29، عندما تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس رائعة، أبعدها المعيوف بصعوبة بالغة ثم اصطدمت الكرة في العارضة، قبل أن يبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

الهلال يستعيد نشاطه..

عاد الهلال لنشاطه الهجومي من جديد، لكن الهجمات الزرقاء افتقدت للفعالية في اللمسة الأخيرة، فيما أضاع التعاون فرصة أخرى في الدقيقة 43، حينما سدد ماتشادو قذيفة قوية من خارج المنطقة على يسار المعيوف، الذي ارتدت الكرة من يده لتصل إلى فهد الرشيدي، الذي كان متواجدا في مصيدة التسلل.

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أجرى التعاون تبديله الأول في الدقيقة 45 بنزول ساندرو مانويل بدلا من سيدريك أميسي.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، عقب تعرض صالح الشهري للعرقلة من دوس أنجوس داخل المنطقة، لكن سرعان ما ألغى حكم المباراة قراره بناء على إشارة مساعده الذي كشف عن وقوع الشهري في مصيدة التسلل.

وأضاع الهلال فرصة مؤكدة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، عندما تلقى كارلوس إدواردو تمريرة بينية، ليجد نفسه منفردا بالمرمى ويضع الكرة على يسار دوس أنجوس، الذي خرج من مرماه لملاقاته، لكن الكرة اصطدمت في القائم وخرجت لركلة مرمى وينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 1 / صفر على التعاون.

واصل التعاون محاولاته لإدراك التعادل مع بداية الشوط الثاني، وأهدر نيلدو بيترولينا فرصة محققة في الدقيقة 50، عندما تابع تمريرة عرضية من جهة اليمين، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى بغرابة شديدة.

ونفذ اللاعب نفسه ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة في الدقيقة 52، أمسكها المعيوف على مرتين.

وسنحت أول فرصة للهلال في هذا الشوط في الدقيقة 58، حينما تابع صالح الشهري تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس أخطأت المرمى.

أجرى التعاون تبديله الثاني في الدقيقة 65 بنزول ليندر تاوامبا بدلا من محمد السهلاوي، ليرد الهلال بتبديله الأول في الدقيقة 65 بنزول بافيتيمبي جوميس بدلا من صالح الشهري.

حرك جوميس المياه الراكدة في هجوم الهلال، حيث خلق بعضاً من الخطورة على مرمى التعاون، فيما سدد سالم الدوسري تصويبة غير متقنة في الدقيقة 68 ذهبت إلى ركلة مرمى.

دفع الهلال بتبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول سيباستيان جيوفينكو بدلا من أندري كاريلو.

ومن أول لمسة لجيوفينكو، كاد اللاعب الإيطالي أن يعزز النتيجة للهلال في الدقيقة 74، حينما أطلق قذيفة زاحفة من خارج المنطقة، لكن الكرة ذهبت لأحضان حارس التعاون.

ودفع الهلال بتبديله الأخير في الدقيقة 85 بنزول السوري عمر خريبين بدلا من سالم الدوسري.

شهدت الدقائق الأخيرة محاولات من التعاون لخطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ثمين للهلال 1 / صفر على التعاون.