أهداف مباراة الهلال والتعاون فى الدوري السعودي

عزز الهلال السعودي صدارته “لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“، بعدما تغلب على مضيفه التعاون بهدف دون رد، سجله اللاعب المتألق “سالم الدوسري”، اليوم الخميس 27-2-2020، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري.

ورفع الهلال رصيده الى النقطة 47 فى الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه فريق النصر قبل لقاءه مساء اليوم امام الأهلي فى قمة الجولة، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 29 فى المركز السادس.

سجل “سالم الدوسري هدف الفوز للهلال فى الدقيقة 15 من بداية المباراة، بكرة مرتدة من قدم كاسيو الذي تصدى لها فى البداية من كينو، ولكن الكرة ذهبت الى سالم الذي وضعها بكل سهولة في المرمى الخالي.

ولم يتذوق “الزعيم” طعم الخسارة في اخر 14 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات، فمنذ خسارته امام “مونتيري” في كأس العالم للأندية في ديسمبر العام الماضي، حقق الفريق 11 فوز وتعادل في 3 لقاءات.