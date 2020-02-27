فيروس كورونا يتسبّب في إقالة مدرب إيطالي

أقال نادي هونفيد المنافس في الدوري المجري لكرة القدم مدربه الإيطالي جوسيبي سانينو كأجراء احترازي في ظل ظهور فيروس كورونا في إيطاليا مؤخراً.



وتسبّب الفيروس منذ ظهوره أواخر العام الماضي في إصابة نحو 80 ألف شخص ووفاة ما يزيد عن 2700 معظمهم في الصين.



وكشفت إيطاليا عن إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس معظمها في منطقتي لومبارديا وفينيتو الصناعيتين في حين ثبتت إصابة مواطنين إيطاليين أو أناس زاروا إيطاليا مؤخراً بالفيروس في اليونان وإسبانيا والنمسا وسويسرا وكرواتيا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية.



وقال النادي المجري في بيان "استبدال المدرب جوسيبي سانينو ومساعده أليساندرو ريسينتي كانت خطوة ضرورية لانهما ربما اتصلا بأشخاص يعيشون في مناطق يتواجد فيها الفيروس."



وأضاف البيان "نادي هونفيد ملتزم بمواجهة الأزمة الصحية والحد من انتشار الوباء. وكإجراء احترازي قررت الإدارة تعيين طاقم تدريب بديل من أجل حماية الجمهور واللاعبين والزملاء في النادي."



وقال النادي إن استيفان بيسونت سيتولى قيادة الفريق في مباراته المقبلة بعد غد السبت أمام ديوسجيوري في الدوري المحلي.



وتولى سانينو (62 عاماً) تدريب عدة أندية إيطالية إلى جانب واتفورد الانكليزي وليفادياكوس اليوناني قبل تعيينه على رأس الجهاز الفني للنادي المجري في أيار/مايو الماضي.

المصدر: وكالات

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