رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 فبراير 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 فبراير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تعادل البارسا مع فريق نابولي الإيطالي في دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 27 - 2 - 2020 :-

- نجم برشلونة يتغنى برونالدينيو قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

حرص مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن ذكرياته مع مباريات الكلاسيكو قبل تعاقده مع الفريق الكتالوني في الفترة وإرتداء قميص البارسا، وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ستكون تجربة رائعة، وهي المباراة الأكثر أهمية في العالم ويشاهدها الجميع. حقًا أريد اللعب"، وأضاف :"أتذكر رونالدينيو والذي كان غير عادي، وأتذكره تمامًا في تلك الكلاسيكو الذي راوغ فيه العديد من الاعبين ثم سجل هدف وصفق له الملعب بأكمله".

- لاعب برشلونة يكشف سر خطير عن حياته

كشف اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد سر خطير عن حياته قبل انتقاله للبارسا في الفترة الأخيرة، وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏اضطررت للجلوس على كرسي متحرك لمدة عامين، بسبب إصابة في الفخذ كان علي أن أرتاح، ولم أستطع إجبار ساقي، وكان الأمر صعباً للغاية بالنسبة لطفل مثلي يحب العب و كرة القدم".

- كارثة تهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أصبح فريق برشلونة الإسباني مهدد بكارثة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مباراة الإياب ضد فريق نابولي الإيطالي على ملعب الكامب نو ضمن منافسات دور الثمن نهائي، وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن إذا مباراة العودة من دور الـ 16 ستُلعب غداً، فإن برشلونة سيكون لديه 12 لاعب فقط من الفريق الأول من أجل المباراة واثنان منهم حراس المرمى.

- صدمة كبرى للجماهير بشأن معركة الكلاسيكو

ربما تكون نتيجة مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد، مؤثرة في الصراع على اللقب، لكن ظهور الفريقين بشكل متواضع في دوري أبطال أوروبا يوضح أن واقع وصف المواجهة بأنها بين أفضل فريقين في العالم قد لا يكون دقيقاً، ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين قبل الصدام المرتقب في سانتياغو برنابيو بعدما تعثر فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 مع سيلتا فيغو ثم الهزيمة بهدف أمام ليفانتي في آخر جولتين.

- المحادثة الغريبة بين كيكي سيتين وجوارديولا قبل الكلاسيكو

التقى كيكي سيتين مدرب برشلونة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أثناء تواجده في العاصمة الإسبانية مدريد، وجاء اللقاء عقب تفوق السيتي على ريال مدريد بنتيجة (2-1) في "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سيتين أقام بالأمس في الفندق الذي يعتاد برشلونة التواجد به عند الحضور إلى مدريد وتصادف أن بعثة فريق مانشستر سيتي تتواجد في نفس فندق سيتين.

- جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام جوارديولا بإهداء برشلونة هدية كبرى قبل مباراته المرتقبة ضد ريال مدريدالأحد المقبل، في الجولة 26 من بطولة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن هناك حالة من الثقة داخل غرفة ملابس برشلونة في إسقاط ريال مدريد على ملعبه في الكلاسيكو، لتكرار ما فعله مدربهم الأسبق بيب جوارديولا أمس الأربعاء في "سانتياجو برنابيو".