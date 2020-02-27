رياضة | إدواردو: سعيد بالفوز على التعاون.. وهذا مصيري في الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدواردو: سعيد بالفوز على التعاون.. وهذا مصيري في الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الخميس، عن مستقبله رفقة الزعيم.

وحقق الهلال فوزاً صعباً على نظيره التعاون، بهدف دون رد، عن طريق سالم الدوسري، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال إدواردو في تصريحات لقناة Ksa Sport: "الكثير يسألني عن مصيري في الهلال؛ أنا لا أعلم فمستقبلي في الهلال غير واضح حتى الآن... أنا فقط ألعب في الفريق الذي أحبه، وأقوم بعملي وواجبي تجاهه بأداء التمارين والمباريات وكل ما أكلف به من مهامي كلاعب".

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وبالحديث عن الفوز على التعاون قال: "لعبنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، فهم قدمون آداء عالي في دوري أبطال آسيا، كما يتكون الفريق من عناصر قوية".

وبهذا الفوز؛ رفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الاتفاق، بينما يحل التعاون ضيفا ثقيلاً على أبها، في الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.