رياضة | 5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الأدلة التي اعتمدوا عليها في أزمة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي ببطولة الدوري للتأكيد على صحة موقفهم القانوني.

ورفض الزمالك بشكل نهائي قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باحتساب نتيجة المواجهة لصالح الأهلي بهدفين دون رد والتمسك بإعادة اللقاء.

وقال مرتضى في تصريحات له اليوم: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق في أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي وإعادة المواجهة بناء على طلب الأخير بداعي إقامة بعض اللقاءات في القاهرة في اليوم الذي تم خوض المواجهة فيه على ستاد برج العرب، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة المصري قام بتأجيل بعض اللقاءات في دوري الدرجة الثانية يوم الإثنين الماضي بسبب ظروف الطقس.

وأكد مرتضى أن أتوبيس الزمالك لم يتمكن من الوصول من الأساس إلى ستاد القاهرة بسبب ظروف الطقس ولم يكن هناك تعمد من الأساس بعدم لعب اللقاء.

وتابع: "قرار مجلس الوزراء بمنح الطلاب أجازة يوم الثلاثاء الماضي بسبب ظروف الطقس مما يؤكد أن الأحوال الجوية كانت صعبة يوم الإثنين الماضي بما يستلزم تأجيل اللقاء وقتها".

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وأضاف: "تأكيد المذيع في قناة تايم سبورت والذي قام بالتعليق على اللقاء أنه وصل إلى الملعب بصعوبة شديدة بسبب ظروف الطقس يومها".

وأكمل: "قيام أحمد عبد المقصود مدرب فريق الناشئين بإجراء مداخلة من الأتوبيس خلال طريق الفريق والتأكيد على أن الأحوال الجوية هي السبب في عدم تمكنهم من الوصول وأنهم كانوا في طريقهم إلى الملعب بشكل طبيعي".

وأضاف "تقديم صور لأوضاع ستاد القاهرة قبل إنطلاق اللقاء وكان غارقًا بالمياه بسبب ظروف الطقس والأمطار الغزيرة التي سقطت".

واختتم "تقديم صور تؤكد أن أتوبيس الأهلي سار بشكل عكسي في طريقه إلى ستاد القاهرة وهو الأمر الذي رفض فعله مع الزمالك للحفاظ على اللاعبين وعدم التعرض لأي ضرر".