رياضة | أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام أولمبياكوس بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : بيليرين - موستافي - ديفيد لويز - ساكا.

خط الوسط : تشاكا - سيبايوس - نيكولاس بيبي - مسعود اوزيل.

خط الهجوم : اوباميانج - لاكازيت.

وحقق فريق أرسنال فوزا هاما على فريق اولمبياكوس باليونان بنتيجة هدف نظيف أحرزه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت قبل نهاية المباراة.