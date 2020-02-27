رياضة | سولشاير يعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - بايلي - لوك شاو.

خط الوسط : برونو فيرنانديز - ماكتوميناي - دانييل جيمس - فريد - خوان ماتا.

خط الهجوم : إيجالو.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين فريق مانشستر يونايتد وفريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.