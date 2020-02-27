رياضة | أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بخطاب رسمي إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عقوبات لجنة الانضباط على بعض لاعبي الفريق والخاصة بمباراة السوبر.

وتعرض بعض لاعبي الزمالك للعقوبات في أزمة السوبر الأخيرة ضد النادي الأهلي في الإمارات وعلى رأسهم شيكابالا وعبدالله جمعة.