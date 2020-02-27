رياضة | أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بخطاب رسمي إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عقوبات لجنة الانضباط على بعض لاعبي الفريق والخاصة بمباراة السوبر.
وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بتظلم رسمي للمطالبة بتخفيف العقوبات الموقعة على اللاعبين والتي وصلت إلى 8 مباريات على شيكابالا أيضًا.
وتعرض بعض لاعبي الزمالك للعقوبات في أزمة السوبر الأخيرة ضد النادي الأهلي في الإمارات وعلى رأسهم شيكابالا وعبدالله جمعة.
وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التقدم بتظلم رسمي للمطالبة بتخفيف العقوبات الموقعة على اللاعبين والتي وصلت إلى 8 مباريات على شيكابالا أيضًا.
ويرغب مسئولو الزمالك في تخفيف العقوبات الموقعة على لاعبي الفريق وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد ذلك.