رياضة | رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من مرتضي منصور للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة، على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "رئيس الزمالك" في فيديو نشره عبر صفحته خلال جلسته مع اللاعبين: " لابد انكم تركزوا في مباراة الغد الجميع ينتظر نتيجة مميزة، احنا عارفين انكم أبطال رغم انف الحاقدين".

وأكمل: " الأهلي واتحاد الكرة يحاولون افساد فرحتكم بالخناقة الي حصلت بعد المباراة، واننا فزنا بركلات الترجيح، خاصة وأن الأهلي فاز بيها من قبل ونستشهد بمباراة السوبر التي اقيمت منذ ثلاثة أعوام، وأهدر بها محمد كوفي الركلة التي خسرتنا".

وشدد: " لا تركزوا مع الأخرين، يكفي استقابل الألاف من الجماهير البيضاء لكم، في مطار القاهرة بعد الانجاز الذي تحقق بالفوز ببطولتين في 6 أيام فقط".