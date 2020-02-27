رياضة | خطوة جديدة من دي بروين تحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من دي بروين تحسم مستقبله مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مستقبله مع الفريق وذلك بشأن البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إلى أن كيفين دي بروين سعيد جداً في مانشستر سيتي ولا يفكر في مغادرة النادي إطلاقاً، واللاعب يقوم حالياً ببناء منزله الجديد في مانشستر.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن منع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين بداية من النسخة المقبلة، وهذه العقوبة جعلت مستقبل اللاعب قد ينهار مع الفريق.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق فوزا صعبا بالأمس على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.