رياضة | قائد صن داونز: مستعدون لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد صن داونز: مستعدون لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيكانا قائد فريق صن داونز الجنوب إفريقي سعادته الكبيرة بمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كيكانا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السبت المقبل: "سعيد أنني سأشارك أمام الفريق الذي كنت أشجعه وأنا صغير".

وتابع :"المباراة لن تكون سهلة الفريق الأحمر يقدم مستويات جيدة، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وأشار :"حضرنا إلى هذه المباراة ونقدر جيدًا الأهلي ونحترمه".

وأوضح :"مثلما تحدث المدرب الأهلي هنا دائما يحقق الفوز ونحن نضع ذلك في حساباتنا، وسنخوض المباراة أمام فريق كبير جدًا في إفريقيا".

وزاد :"حضرنا من أجل تحقيق المكسب، ونواجه الأهلي دائمًا ونحن نحترمه".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.