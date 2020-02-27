شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الترجي تتفقد منشآت الزمالك بصحبة رئيس النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على اصطحاب، بعثة نادي الترجي التونسي، برئاسة حمدي المؤدب في جولة تفقدية لمنشآت النادى. Advertisements وتفقد الوفد التونسي الملعب الرئيسي وملاعب الناشئين ومجمع الصالات الدولية للكاراتيه والجودو، ومجمع حمامات السباحة، وكل منشآت النادي والمبني الاجتماعي. وتواجد أثناء الجولة التفقدية لبعثة الترجي كل من المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وأحمد مرتضي، وعلاء مقلد وحمادة أنور، هاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي.. كما حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على التواجد في جولة البعثة التونسية. ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي غدا الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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