شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن يستطيع أحد خصم نقطة واحدة من الزمالك.. ومفاجأة الأحد المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع خصم نقطة من الأبيض بعد مباراة الأهلي التي لم يلعبها الفريق في الدوري العام.

وقرر اتحاد الكرة اعتبار الزمالك مهزومًا بنتيجة 2 / 0، في مباراته أمام الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب عدم حضوره، إضافة إلى خصم 3 نقاط منه بعد انتهاء الموسم.

وقال مرتضى منصور، في فيديو بثه الموقع الرسمي للزمالك، مع اللاعبين: «ولا نقطة يقدر يخصمها مخلوق من نادي الزمالك، مباراة المقاصة في الدوري لم نذهب للملعب، ولم يخصم منا أي نقطة والمباراة تمت إعادتها وبالقانون».

وكان مرتضى منصور حصل على حكم من القضاء الإداري بإعادة مباراة فريقه مع مصر للمقاصة، ولكن اتحاد الكرة لم ينفذ هذا الحكم وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدم تدخل الهيئات السياسية والقضائية في الرياضة، وتم احتساب الأبيض منسحبًا وخصم منه نقاط بنهاية الموسم.

وتابع: «ذهبنا للقضاء وقال إن المباراة تعاد ولكن رفضنا الإعادة لأن فارق النقاط في هذا التوقيت كان كبيرا».

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وواصل: «شغلتي القانون، ولو راجل اخصم نقطة هناك قضاء مصري».

واستكمل حديثه للاعبين قائلاً: «لا تلتفوا للكلام الذي يقال إن الزمالك في المركز الخامس أو السادس، الدوري مازال طويلاً، الأهلي لا يحقق الفوز في وجود الـ var، والزمالك يكسب الأهلي دائمًا في وجود تقنية الفيديو، لأن هناك عدلا والحكم يخاف أن يُفضح».

وأضاف: «عمرو الجنايني الزملكاوي كان يريد أن يذهب بأولاد النادي الذي ينتسب إليه إلى الملعب، لكي يخسر ويخلص من الأهلي».

وأوضح: «قلت إن المكافأة ستكون 100 ألف جنيه لكل لاعب ولكن جنش قال 150 ألف جنيه، أقسم بالله ستكون 150 ألف جنيه».

واستطرد: «ستكون هناك مفاجأة يوم الأحد المقبل ستعرفونها في وقتها».

واختتم: «مطلوب منكم أن تكملوا مسؤوليتكم، ركزوا في مواجهة الترجي، وبعد اللقاء الأول ستذهبون لتونس بطائرة خاصة، وستكون هناك رحلة لجمهور الزمالك معكم».