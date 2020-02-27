شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الأرجنتين يفتح النار على ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى هوجو جاتى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أن مواطنه ليونيل ميسى أيقونة وقائد فريق برشلونة الإسبانى لا يستحق ما يٌقال عنه.

وقضى حارس المرمى السابق جاتى أغلب مشواره الكروى مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتينى، قبل أن يعتزل الكرة فى العام 1988، علما بأن أول مباراة له كانت رفقة فريق أتلانتا الإيطالى فى العام 1962، ودافع جاتى عن ألوان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم فى 18 مباراة.

وقال جاتى، فى تصريحات أدلى بها لبرنامج «إل تشيرينجيتو» الشهير الذى يُبث على قناة «ميجا» الإسبانية: «هو (ميسى) بعيد عن مستوى اللاعبين الذين شاهدتهم».

وأضاف جاتى: «ولا يستحق ميسى أن يكون حتى فى قائمة أعلى اللاعبين». وتابع حارس مرمى منتخب «التانجو» السابق حديثه عن الحائز جائزة الكرة الذهبية «البالون دور» 6 مرات بقوله: «أفضل لاعب فى حياتى على الإطلاق هو بيليه، ثم ألفريدو دى ستيفانوـ والباقون يأتون فى المؤخرة، وحتى رونالدينيو، فى أفضل حالاته، كان أفضل من ميسى».

وواصل جاتى: «لعبت فى فريق بوكا جونيورز، ومنتخب الأرجنتين بجوار مارادونا، ودييجو أفضل، وبدون مناقشة ميسى ليس أفضل من مارادونا».

Advertisements

وأتم تصريحاته بقوله: «وعلاوة على ذلك دييجو مر بلحظات مشهودة، وخاض مباريات مهمة، وهو ما لم يتم مع ميسى».

وبات ميسى قريبًا من كسر الرقم التاريخى المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية بيليه، والخاص بأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد.

ولا يتبقى أمام ميسى سوى 17 هدفا فقط من أجل معادلة الرقم القياسى الذى حققه بيليه الملقب بـ«الجوهرة السوداء» كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع ناد واحد.

ويتصدر بيليه الحاصل على لقب بطولة كأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970، بواقع 643 هدفا فى إجمالى 656 مباراة دافع فيها عن ألوان قميص نادى سانتوس البرازيلى على مدار 19 عاما.

ثم غادر بيليه ليخوض تجربة الاحتراف ضمن صفوف فريق نيويورك كوزموس الأمريكى، ليظل هذا الرقم محفورا باسمه فى سجل الأرقام القياسية منذ 46 عاما.

أما ميسى فقد سجل 626 هدفا بقميص برشلونة فى 715 مباراة.