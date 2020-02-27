شكرا لقرائتكم خبر عن «الريال» يشتعل بعد سقوطه أمام مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجمت الصحف الإسبانية فريق ريال مدريد عقب الهزيمة التى تلقاها على يد مانشستر سيتى الإنجليزى بهدفين لهدف خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأول على أرض ملعب استاد سانتياجو برنابيو معقل النادى الملكى فى ذهاب دور الستة عشر ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن لقاء المان سيتى شهد أرقاما كارثية عقب تلقى الهزيمة أمام الفريق الإنجليزى بعد أن كان متقدما بهدف إيسكو، ولكن تراجع اللاعبين للنادى الملكى منح المنافس القدرة على التسجيل فى 5 دقائق.

وخرج زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، بتصريحات متوازنة عقب خسارته مساء أمس الأول على ملعبه ووسط جماهيره فى البرنابيو، وقال: أنا أعلم جيدا مدى الحزن الذى يسيطر علينا جميعا كعشاق للفريق الملكى، ولكن على الجميع أن يعلم أيضا أن اللقاء مدته 180 دقيقة فات منها النصف ويتبقى النصف الآخر.

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وأضاف المدرب الفرنسى: خضنا لقاء مميزا باستثناء العشر دقائق الأخيرة من زمن الشوط الثانى الذى تلقت فيه شباكنا هدفين متتالين، ولكن سأعمل على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة استعدادا للقاء العودة المقرر له 17 مارس المقبل على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزى.

وأصبح زيدان فى ورطة فنية دفاعية عقب طرد سيرجو راموس فى لقاء الفريق السماوى، حيث تأكد غيابه عن لقاء العودة، ويعمل المدرب الفرنسى خلال الأيام المقبلة على تجهيز البديل الأنسب لخوض مباراة العودة بدلا من المدافع الإسبانى الذى طرد فى دورى أبطال أوروبا 4 مرات بسبب تدخلاته العنيفة. فى المقابل سادت حالة من الفرح والسعادة على الصحف الإنجليزية بعد فوز فريقها على النادى الإسبانى مساء أمس الأول، وقالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية فى تقريرها على موقعها الإلكترونى، إن مانشستر سيتى وضع قدمه بقوة فى دور الثمانية بفوزه المستحق على ريال مدريد 2/1.

وأضافت أن بيب جوارديولا تفوق على زيدان فى 5 دقائق، وأصبح ملك الريمونتادا داخل الساحرة المستديرة منذ دخوله عالم التدريب وحتى الآن، ومن الصعب أن يفوز المدرب الفرنسى على المان سيتى فى لقاء العودة.

وأكدت أن الفريق الإنجليزى حقق «ريمونتادا» فى خمس دقائق، بعد أن كان متقدما بقدم إيسكو فى الدقيقة 60، حيث قلب تأخره أمام النادى الإسبانى عند الدقائق 77و 83 من ضربة جزاء سددها دى بروين.

المدير الفنى للفريق الإنجليزى أصبح أول مدرب يفوز على الميرنجى فى عقر داره مرتين بدورى الأبطال مع ناديين مختلفين