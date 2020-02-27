«فيلم هندي» .. أجهزة الأمن تكشف حقيقة الإعتداء على «منزل وسيارة» لاعب الزمالك إمام عاشور

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، من خبر حول تعرض لاعب الزمالك إمام عاشور للتعدي عليه بالشقة محل إقامته، وإتلاف إطار سيارته أثناء توقفها أمام العقار محل سكنه بمنطقة المهندسين ب الجيزة .

واتضح من أقوال الشهود عدم حدوث تعد على اللاعب أو شقته أو سيارته، وتبين عدم وجود ثمة تلفيات بالسيارة.

وأكد الشخص القائم على تنظيف سيارة اللاعب، بأنه لاحظ أن أحد إطاراتها فارغ، دون حدوث ثمة تلفيات به، فأخبر اللاعب الذى طلب منه التوجه بالسيارة لإصلاح الإطار، فقام بقيادتها وتوجه لأحد محال إصلاح الإطارات.

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أخبره عامل المحل أنه لا يمكن إصلاح الإطار لتلفه نتيجة السير به وهو فارغ من الهواء، وقد أيد العامل ذات المضمون، وقرر بقيامه باستبدال الإطار التالف بآخر جديد.

وكانت مصادر داخل نادى الزمالك، قد اكدت أن هناك مجهولين حاولوا الاعتداء على إمام عاشور لاعب الفريق الأول داخل منزله فى منطقة المهندسين، كما تعرضت سيارته لقطع الإطارات.

وقال المصدر، إن مجهولين حاولوا الوصول إلى منزل اللاعب إمام عاشور ولكن أمن العقار منعهم من ذلك، مؤكداً أن اللاعب بحالة مطمئنة بمنزله فى المهندسين، مشيراً إلى أن اللاعب سوف يقوم بتحرير محضر بالواقعة.