باتريس كارتيرون يعلن عن قائمة الزمالك في مواجهة الترجى

كشف المدير الفني للفريق الأبيض الفرنسى باتريس كارتيرون، عن القائمة التي سيخوض بها لقائه ضد نظيره الترجي التونسي، بالمباراة التى ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها غدا الجمعة على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءا.

جاءت قائمة الفريق الأبيض كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد السلام– محمود الونش- حازم إمام- محمد عبد الشافي .

فى خط الوسط: محمد عنتر – طارق حامد – محمد حسن – فرجانى ساسي– أحمد زيزو- محمد أوناجم – أشرف بن شرقي .

فى خط الهجوم: مصطفي محمد – كاسونجو .

وشهدت القائمة على انضمام جنش لأول مرة بعد ان تعافي من الاصابة التي تعرض لها بوتر أكيلس، كما تم استبعاد كلا من عمر السعيد وكريم بامبو لحصوله على راحة من قبل الجهاز الفني.